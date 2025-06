SNID11 mantém dividendos em nível recorde para junho; saiba o valor

No próximo dia 25 de junho, os investidores do fundo de infraestrutura SNID11 terão direito ao recebimento de dividendos no valor de R$ 0,12 por cota, totalizando uma distribuição de R$ 864.460,80.

Esse pagamento de dividendos do SNID11 terá como base os resultados obtidos em maio, cujo relatório ainda não foi publicado pela gestora.

Para participar dessa distribuição, os cotistas precisam manter suas cotas até o encerramento do pregão de amanhã, 13 de maio.

Com base na cotação de R$ 10,28 por cota registrada no fim de maio, a remuneração mensal representa um retorno de 1,167%. No acumulado de 12 meses, o fundo SNID11 já distribuiu R$ 1,27 por cota em dividendos.