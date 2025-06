Dividendos do SNID11 batem recorde e podem subir ainda mais

O FI-Infra SNID11 reforçou sua solidez ao manter a distribuição mensal de R$ 0,12 por cota em maio, resultado que representa o maior nível de pagamento desde o início do fundo. A gestão indica que esse valor pode crescer ainda mais, podendo alcançar R$ 0,13, caso o cenário macroeconômico evolua conforme o previsto e surjam novas oportunidades de alocação.

Mesmo com a Selic estabilizada entre 14,75% e 15% ao ano, a gestão segue confortável com a estratégia atual. Segundo os analistas do fundo, não modificaram a execução da política de distribuição.

João Comine, analista da Suno Asset, destaca que o fundo acompanha atentamente os desdobramentos da política monetária, mas projeta que os cortes nos juros só devem ocorrer mais perto do fim do ano. "Com a Selic estável, conseguimos cumprir o guidance e avaliar mês a mês os ajustes. Hoje trabalhamos com uma estimativa de até R$ 0,13 por cota", afirmou.

Resiliência da carteira do SNID11

O SNID11 segue com exposição relevante a debêntures de infraestrutura, focando em ativos com duration mais longa e maior prêmio de risco. A ausência de inadimplência desde a criação do fundo é um dos indicativos da robustez da seleção de crédito.