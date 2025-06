Vale (VALE3) avança com projeto Bacaba e prevê US$ 290 milhões em investimentos

A Vale deu um novo passo em sua estratégia de expansão na produção de cobre com a obtenção da Licença Prévia para o projeto Bacaba, localizado em Canaã dos Carajás (PA). Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Marcelo Feriozzi Bacci, destacou que o projeto representa um investimento de aproximadamente US$ 290 milhões.

"Este é o primeiro de uma série de projetos de cobre que a Vale pretende desenvolver na província mineral de Carajás, com o objetivo estratégico de dobrar sua capacidade produtiva de cobre na próxima década", afirmou Bacci.

Vale (VALE3) projeta extensão da vida útil do Complexo Sossego

O projeto Bacaba tem como objetivo estender a vida útil do Complexo Minerador de Sossego por pelo menos mais oito anos, com uma produção média anual estimada em cerca de 50 mil toneladas de cobre (50 ktpa) ao longo desse período. O início da produção está planejado para o primeiro semestre de 2028.

O empreendimento prevê atividades de mineração e o transporte do minério até a unidade de processamento do Sossego, que fica a cerca de 10 km do depósito de Bacaba. Segundo a Vale, a área destinada ao projeto já pertence à companhia e está atualmente em processo de licenciamento ambiental para as etapas de lavra e transporte.