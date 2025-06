Dois setores "esquecidos" voltam ao radar das gestoras de fundos; confira

Isso tem favorecido a volta de capital para segmentos mais cíclicos da economia, com expectativas de que a retomada do crescimento, ainda que modesta, traga retorno acima da média em ativos selecionados.

Fundos de ações: gestores focam agora em opções domésticas de qualidade

Na Fator, Isabel Lemos, gestora de renda variável, explica que a casa começou o ano com foco em empresas de fundamentos sólidos, mas com atenção especial à assimetria de preços em alguns setores voltados ao mercado interno. "Um exemplo foi o setor imobiliário voltado à baixa renda, com empresas apoiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Os dados do setor mostravam uma demanda consistente, o que justificou a manutenção de nossa exposição."

Isabel relata que as maiores contribuições para o desempenho vieram de companhias geradoras de caixa nos setores de energia elétrica, telecomunicações e bancos. Ainda assim, papéis ligados ao consumo também começaram a se destacar. "O setor de consumo também se destaca como opcionalidade para uma melhora da bolsa, dada a sensibilidade à taxa de juros. Mas é importante a seleção das ações", afirma.

João Mamede, analista sênior de renda variável da AZ Quest, confirma essa reorientação parcial da estratégia. "A gente comprou um kit doméstico mais recentemente. Alocamos um pouco mais em varejo e reforçamos construção civil, que tendem a se beneficiar de um cenário mais positivo com a queda dos juros."

Mamede ressalta que, mesmo com esse ajuste, a carteira permanece equilibrada entre ações defensivas e cíclicas, e que o foco segue sendo qualidade: "A gente não comprou beta por comprar beta. Compramos empresas com fundamento sólido, boa gestão e geração de caixa."