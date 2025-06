Selic e juros dos EUA: o que esperar de mais uma Super Quarta?

Sung destaca que dados recentes trouxeram certo alívio ao cenário de juros e de pressão inflação: os dados do IPCA de maio, que mostraram melhora na margem, e dados iniciais de atividade econômica que começaram mais fracos no segundo trimestre de 2025.

Mesmo assim, o economista acha que é cedo para inverter os sinais da política monetária, diante de outros números, como os resultados do mercado de trabalho, que ainda se mostra fortalecido. "O atual estágio do ciclo exige cautela adicional e flexibilidade para preservar a credibilidade e o compromisso da nova diretoria com a meta de inflação.

Selic em aberto no Brasil; nos EUA, pressões de Trump

Nos Estados Unidos, o consenso entre especialistas é que, mesmo com o aparente alívio nas pressões inflacionárias, o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed deverá deixar inalteradas as taxas de juros americanas pela quarta vez consecutiva ? a despeito dos pedidos do presidente Donald Trump e do vice-presidente J.D. Vance.

Os dois se manifestaram na semana passada pedindo a queda dos juros para ajudar a acelerar a economia do país, mas em tom menos alarmante do que antes da reunião de maio, quando Trump chegou a ameaçar a demissão do presidente do Fed, Jerome Powell, que tem mandato até maio de 2006.