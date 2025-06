Investor Day: BTG vê Multiplan (MULT3) jogando na defesa, mas com ataque certeiro

A Multiplan (MULT3) apresentou suas principais diretrizes estratégicas para 2025 durante o Investor Day, com foco em crescimento orgânico e gestão ativa dos ativos. De acordo com o BTG Pactual, a companhia sinalizou que este será um ano com menos investimentos, após um ciclo de forte capex no período anterior. "O crescimento deve permanecer equilibrado e focado em oportunidades orgânicas", apontaram os analistas Gustavo Cambauva e Luis Mollo, do BTG.

O banco destaca que a postura mais conservadora da empresa é uma resposta ao cenário macroeconômico ainda desafiador, com juros elevados e incertezas políticas. Para o BTG, a Multiplan busca preservar rentabilidade e qualidade operacional, sem abrir mão de oportunidades que tragam retornos consistentes.

Multiplan (MULT3): menos capex, mais eficiência e vendas em alta

Segundo o BTG, a Multiplan reforçou que seu foco estará na expansão da Área Bruta Locável (ABL) dentro do portfólio atual de shoppings, com aproximadamente 200 mil m² de potencial, sendo 50 mil m² já em desenvolvimento. "Eles esperam que 2025 seja um ano menos intensivo em capex, depois de investir 17% do NOI em revitalização no ano passado", afirmaram Cambauva e Mollo.

A companhia também indicou que projetos greenfields só devem avançar se surgirem oportunidades com bom retorno. Já movimentos de fusões e aquisições, como maiores participações nos shoppings Barra e Morumbi, não estão no radar imediato.