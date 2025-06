TRBL11: fundo imobiliário fatura mais que o dobro e faz negócio milionário; veja valores

O fundo imobiliário TRBL11 também comunicou aos seus cotistas que realizará uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,58 por cota, com pagamento agendado para o dia 13 de junho de 2025.

Considerando a cotação de fechamento de maio, que foi de R$ 65,30, o dividend yield anualizado é de 10,7%. Vale destacar que parte dos resultados vem sendo composta por receitas não recorrentes, e por isso, a gestora reforça a importância de os investidores acompanharem o resultado acumulado.

Até agora, o FII TRBL11 já distribuiu um montante de aproximadamente 91% do resultado semestral acumulado.

Atualizações da carteira do FII TRBL11

Nos contratos de locação, um ajuste importante ocorreu no aluguel pago pela Dican, locatária do imóvel GRU LOG. O reajuste aplicado no mês de maio já começou a refletir positivamente no fluxo de caixa do fundo, trazendo uma perspectiva de melhoria na geração de receitas para os meses seguintes.

Além dos dados operacionais, abril foi um mês marcado por movimentações relevantes na carteira. Um dos eventos foi a negociação relacionada ao imóvel One Park.