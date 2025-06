Irã: ataque dos EUA pode elevar preços do petróleo; veja possíveis impactos

A recente escalada nas tensões no Oriente Médio atingiu um novo patamar depois que as forças militares de Israel iniciaram um ataque massivo ao território do Irã. O ponto máximo de fervura, no entanto, ocorreu no fim de semana, quando os Estados Unidos cerraram fileiras às ações israelenses e anunciaram ter atacado instalações nucleares no Irã, aumentando o temor de um grande conflito global.

No mercado financeiro, as principais dúvidas são sobre os inevitáveis impactos no preço do petróleo e também em uma possível interrupção no fornecimento. No Brasil, algumas ações podem se valorizar com o cenário atual, especialmente da Petrobras (PETR4) e demais empresas do setor de petróleo & gás.

Relatório divulgado pelo UBS aponta que não há riscos de uma interrupção a médio prazo no fornecimento de petróleo. De acordo com os analistas, não há probabilidade de uma escalada ainda maior no conflito entre EUA e Irã. “Acreditamos que a queda no curto prazo das ações pode representar uma oportunidade para investidores com alocação insuficiente em ações construírem posições”, afirmou o UBS em nota.