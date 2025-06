Selic a 15%: Copom aponta resiliência da economia como motivo para nova elevação

Os integrantes do BC registraram no documento que o debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e de ter impactos sobre o prêmio da curva de juros.

"O Comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade", mencionou.

"Diante desse cenário, é provável que o Copom mantenha o viés de manutenção em patamar alto por algum tempo. A perda de fôlego na economia global, agravada pela incerteza fiscal no Brasil, reforça a necessidade de cautela, ao mesmo tempo em que limita a margem de manobra para cortes ou flexibilizações rápidas", diz Sidney Lima, analista CNPI da Ouro Preto Investimentos.