ETFs crescem no Brasil e novos produtos chamam a atenção

O mercado de fundos de índices, conhecidos como ETFs, vem experimentando um forte crescimento no Brasil, refletindo uma transformação no comportamento dos investidores e na dinâmica financeira do país.

Com uma oferta diversificada que abrange desde renda fixa até commodities e criptomoedas, os ETFs têm conquistado cada vez mais investidores e se firmado como uma alternativa de investimento.

A figura abaixo mostra o volume negociado com ETFs no Brasil: o grande salto do mercado veio na pandemia, mas os volumes continuaram crescendo nos anos seguintes.

Na explicação do head de análise da Eleven Financial, Fernando Siqueira, os fatores por trás do crescimento estão no aumento da oferta de produtos. "Atualmente há ETFs de renda fixa, commodities, cripto, etc". O mercado está mais diversificado, com produtos para todos os gostos e perfis de investidores.