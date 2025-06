FIIs de papel continuam descontados mesmo com valorização recente; entenda

Quem comenta essa realidade é a gestão do fundo GAME11. Segundo seu último relatório, dentro desta realidade de juros real elevado, já se algumas oportunidades no mercado secundário com certas assimetrias de risco e retorno, que tem se mostrado muito interessantes para potenciais movimentações.

Mesmo com valorização, FIIs de papel seguem descontados

Entretanto, a realidade é que muitos fundos de papel continuam sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial.

Rodrigo Possenti, da Fator e responsável pelos fundos VRTA11, VRTM11 e OUJP11, afirma que essa condição não reflete problemas nas gestões dos fundos, mas sim oportunidades para investidores de longo prazo.

Guilherme Antunes, gestor da RBR, reiterou, em entrevista, que a falta de compreensão sobre as expectativas de ganhos futuros leva a distorções nas avaliações.

Ele exemplifica com o fundo RBRR11, que, apesar de estar com cota depreciada, possui ativos com valor superior no mercado. Isso revela a potencialidade de compra de ativos sólidos a preços vantajosos. A gestora também é responsável pelo RPRI11, PULV11 e RBRX11.