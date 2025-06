Taxa de desemprego cai para 6,2% em maio, menor valor da série histórica

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é o menor já registrado para o quinto mês do ano desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012.

No trimestre móvel anterior, encerrado em fevereiro, a taxa estava em 6,8%. Há um ano, no mesmo período de 2024, o índice era de 7,1%.

O resultado ficou dentro das projeções do mercado financeiro, que esperavam taxa entre 6,2% e 6,6%, com mediana de 6,3%. A última vez que o desemprego havia atingido o mesmo patamar foi no trimestre encerrado em dezembro de 2024.

Desemprego em queda e avanço da formalização

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado alcançou 39,8 milhões, o maior patamar da série histórica. O total representa alta de 0,8% em relação ao trimestre anterior e avanço de 3,7% na comparação anual.

Também houve queda no número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego. O recuo foi de 10,6% frente ao trimestre encerrado em abril e de 13,1% em relação ao mesmo período de 2024.