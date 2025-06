Como investir em meio à crise? Veja o conselho de Tiago Reis para investidores

"As crises sempre vão existir, mas elas passam ? especialmente se você estiver investindo nos ativos certos", afirmou Tiago Reis, fundador e presidente do Conselho da Suno, durante o evento Suno Invest, realizado neste sábado (28), em São Paulo, ao comentar como investir na crise.

No painel, que contou também com a participação do economista-chefe Gustavo Sung, os executivos discutiram os principais desafios e oportunidades para o investidor brasileiro em um ambiente marcado por volatilidade e incertezas ? especialmente em economias emergentes como a brasileira.

Reis abriu sua fala com uma lembrança pessoal. "Comecei a investir em 2003. O Ibovespa estava em torno de 10 mil pontos e chegou a 80 mil em 2008. Aí meu patrimônio caiu 40%", contou. "Crises sempre surgem ? quando não é no Brasil, é no resto do mundo. Num primeiro momento, tudo despenca: ações, ouro, FIIs, cripto. Mas elas passam. E passam, se você estiver investido nos ativos certos."

Segundo ele, empresas com balanços sólidos, baixa alavancagem e demanda resiliente tendem a atravessar períodos turbulentos com mais segurança. Durante a pandemia, por exemplo, ele estava posicionado em companhias como Unipar, Energias do Brasil (ENBR3), Apple, Google e Meta. "Mesmo com quedas temporárias de 20% a 40%, eram empresas com fundamentos robustos. Eu sabia que iam se recuperar."