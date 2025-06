Tempo: qual a melhor escolha para seus investimentos e sua vida?

O sucesso no mercado de investimentos exige muito estudo e dedicação. É preciso conhecer a fundo as características de cada produto, entender suas vantagens e desvantagens, descobrir como eles são impactados pelas notícias e tentar se antecipar às mudanças no cenário de médio e longo prazo para maximizar a rentabilidade.

Para conquistar essa bagagem é preciso contar com a mercadoria mais escassa da atualidade. E não estamos falando de petróleo, ouro, outro metal precioso ou alguma commodity misteriosa. Estamos falando de tempo.

"Tempo é dinheiro", diz o antigo ditado, atualizado em tempos da chamada "economia da atenção". Em um cenário em que gadgets e aplicativos disputam as horas vagas e, muitas vezes, interferem até mesmo na produtividade das pessoas, torna-se cada vez mais complexo encontrar tempo para dedicar-se a algo que está fora do escopo de trabalho.

"Tempo não é dinheiro, tempo é vida", provocou o head da Suno Research, Victor Montezuma durante bate-papo no Suno Invest, realizado neste fim de semana em São Paulo. Ele chama a atenção para o fato de que investir não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para realizar sonhos e objetivos. Ele brincou que às vezes ouve de clientes de consultoria que o melhor momento do mês é o encontro com o consultor. "Olha, me desculpe, mas sua vida está sem graça", disse.

Investimentos: tempo para o mínimo, especialista para o máximo

Uma pessoa que dedicar uma hora por dia útil a estudar sobre investimentos vai conseguir acumular, por ano, cerca de 250 horas, um número pequeno perto do que os analistas de mercado precisam para poder atuar com segurança. Mas que já pode servir como um mínimo para que o cliente de uma assessoria ou consultoria não chegue aos encontros sem saber o que quer alcançar como investidor.