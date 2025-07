FYTO11: com dividendos de 141% do CDI, fundo segue descontado: confira a oportunidade

No relatório é apresentado que 93,4% do patrimônio líquido do FYTO11 está alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), distribuídos em 33 operações. Desses, 85,1% estão indexados à inflação, com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 10,32% a.a.

Outro ponto destacado no relatório foi a movimentação realizada no portfólio a fim de se reduzir a concentração dos maiores ativos e aumentar a taxa média da carteira.

Desconto nas cotas proporciona maior retorno ao cotista

A gestora comenta que o atual momento de mercado apresenta uma oportunidade interessante de aquisição do FYTO11 diante do desconto da cota e do retorno dos ativos.

O relatório ainda traz um detalhamento sobre a relação risco-retorno do fundo, destacando o desconto da cota em relação ao seu valor patrimonial, que está em torno de 15%.

Essa condição sugere uma margem de segurança para os investidores, que pode ser revertida à medida que os indicadores macroeconômicos melhoram e a taxa de juros apresenta tendência de queda.