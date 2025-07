Todo investidor da Vale (VALE3) precisa ficar de olho nesse indicador; saiba qual é

Ainda vale a pena investir em VALE3?

Mesmo com as incertezas globais, o analista mantém uma visão positiva para as ações VALE3 em 2025:

"Apesar da instabilidade vivida nos últimos meses, especialmente com os receios de recessão nos Estados Unidos e as tensões militares em regiões estratégicas, percebo um movimento de reacomodação nos mercados globais. O cessar-fogo entre Israel e Irã, por exemplo, e os avanços diplomáticos entre EUA e China sinalizam um ambiente mais previsível para o comércio internacional", afirma.

A Vale é uma empresa exportadora com custos em real e receitas em dólar. Assim, tende a se beneficiar de um cenário externo mais estável. Além disso, completa Oliveira, os preços do minério, embora ainda voláteis, parecem encontrar um piso sustentado pela demanda chinesa, que pode ganhar novo fôlego com estímulos internos.