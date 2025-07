Banco revela os melhores ativos de crédito privado para julho

O Banco do Brasil divulgou suas recomendações de crédito privado para o mês de julho por meio do relatório da Seleção BB-BI, que traz títulos incentivados - isentos de imposto de renda para pessoa física - com boa relação risco-retorno.

De acordo com os analistas do banco, a estratégia segue uma abordagem conservadora, diante do cenário macroeconômico ainda desafiador. Apesar da demanda aquecida por títulos isentos e com rating elevado, os juros e a inflação elevados impõem cautela na alocação de recursos.

Assim, a recomendação permanece concentrada em ativos com duration média de até cinco anos e com lastro em setores com geração previsível de caixa, como o elétrico e o agronegócio.

Na nova composição da carteira, o CRA da JBS (CRA022008N6) foi removido por apresentar menor volume disponível para negociação, o que fere os critérios de liquidez definidos pela metodologia da seleção. Em seu lugar, o BB-BI incluiu o título CGOS28, da Equatorial Goiás, subsidiária do Grupo Equatorial Energia.