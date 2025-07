Vale (VALE3) está cara ou barata? entenda se vale a pena investir

As ações da Vale (VALE3) estão entre as favoritas dos investidores brasileiros e aparecem entre os papéis mais negociados do Ibovespa. Em 2024, os ativos da companhia acumularam uma queda de mais de 12%. Já neste ano, sobem cerca de 2%, sendo negociados atualmente na faixa dos R$ 55.

Diante disso, investidores se perguntam: ainda vale a pena investir na companhia? De acordo com uma análise de Daniel Heizer, analista CNPI da Suno, os papéis podem estar descontados, dependendo das premissas utilizadas para projeção do valor justo.

A avaliação considera um modelo quantitativo simples, com três variáveis principais: crescimento da receita, margem de fluxo de caixa livre e retorno esperado.

As ações da Vale (VALE3) estão baratas?

Na análise, Heizer projeta três cenários para os próximos dez anos: um negativo (bear case), um neutro (base case) e um positivo (bull case). A partir disso, calcula quanto a ação deveria valer em cada um deles.