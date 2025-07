Fundo imobiliário vende participação em Shopping Cidade Jardim com lucro milionário

A inVista Real Estate, asset especializada em fundos imobiliários com foco em gestão ativa, anuncia o primeiro desinvestimento de seu portfólio, marcando a venda de sua participação no fundo imobiliário inVista Shopping Cidade Jardim FII. A transação, no valor de aproximadamente R$ 40 milhões, foi realizada com um dos players mais atuantes no mercado de fundos imobiliários brasileiro.

A operação resultou em um retorno acima de 170% do CDI líquido no período, superando o benchmark inicial para a tese, que era de IPCA + 6% ao ano. Os lucros provenientes da venda integrarão a base de cálculo da distribuição de rendimentos do fundo no respectivo semestre de liquidação das parcelas.

Este movimento estratégico, que ocorre dois anos após a concepção do fundo, reforça a tese inicial da inVista Real Estate de atuar em investimentos com começo, meio e fim, buscando gerar valor e liquidez para seus cotistas em um horizonte pré-determinado.

O inVista Shopping Cidade Jardim FII, que detinha participação no Shopping Cidade Jardim, encerra sua participação neste ativo, que é um dos empreendimentos mais exclusivos de São Paulo.