Ibovespa: quais são os riscos por trás dos recordes recentes do indicador?

Apesar disso, Matos alerta que a alta recente "tem sido concentrada em alguns papéis e não necessariamente traduz uma melhora estrutural da economia". Ele também chama atenção para o impacto no mercado de crédito.

Para o CEO da holding Grupo X, Jorge Kotz, a valorização do índice Bovespa indica um momento de otimismo, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro e maior apetite ao risco. Ele destaca, no entanto, que "esse patamar ainda precisa ser interpretado com prudência pelas empresas, especialmente aquelas que dependem de crédito para expandir suas operações".

Ibovespa vai subir?

Embora os sinais recentes sejam positivos, especialistas afirmam que a sustentabilidade do movimento de alta do Ibovespa depende de variáveis macroeconômicas. "A continuidade desse movimento vai depender da solidez do ambiente doméstico, sobretudo em temas como política fiscal e avanço de reformas", afirma Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

Segundo ele, apesar do otimismo, "parte dessa valorização tem caráter pontual, com alta concentrada em poucos papéis".

Leandro Turaça, sócio-gestor da Ouro Preto Investimentos, concorda com a leitura e aponta os ativos que mais puxaram a alta. "Houve forte desempenho de papéis ligados a commodities e bancos, que têm grande peso no índice. Apesar do avanço, é preciso atenção: o movimento foi puxado por poucos ativos, o que sugere uma alta menos disseminada".