IPCA revisado para baixo, mas ainda preocupa: entenda o motivo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) projetado para 2025 recuou pela sexta semana consecutiva, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira (7). A estimativa caiu de 5,20% para 5,18%, mas segue acima do teto da meta de 4,50% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Na prática, isso significa que a inflação medida pelo IPCA hoje ainda está 0,68 ponto percentual acima do limite superior da meta.

Por que o IPCA ainda preocupa?

Apesar do recuo das projeções e da desaceleração da inflação, o avanço dos preços ainda segue em patamares elevados, acima da meta proposta pelo CMN. Para o CEO da Audax Capital, Pedro Da Matta, "a nova projeção do Boletim Focus, com recuo do IPCA para 5,18% em 2025, mostra uma tentativa de reancoragem das expectativas, mas ainda distante da meta oficial".

Segundo ele, o cenário atual limita o apetite ao risco no mercado de crédito. "A inflação persistentemente alta continua limitando o apetite ao risco e elevando o custo de captação. Por isso, o foco segue na qualidade dos ativos e na análise profunda do perfil das empresas, principalmente em setores mais sensíveis à oscilação dos juros", afirmou.