Dá para bater o CDI investindo em renda fixa? Veja as opções mais atrativas do mercado

Com a taxa Selic em 15% ao ano, os investimentos em renda fixa voltaram ao radar de quem busca retornos consistentes. O CDI - principal referência de rentabilidade dos investimentos pós-fixados - fechou junho com alta acumulada de cerca de 11,8% nos últimos 12 meses. Nesse cenário, títulos públicos, crédito privado e ETFs vêm se destacando como alternativas viáveis.

Segundo Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP e especialista em investimentos, existem diversas estratégias que podem ajudar o investidor a superar o CDI - desde que haja atenção ao prazo de aplicação e à tributação envolvida.

“CDBs com taxa superior a 103% do CDI, Tesouro Selic com spread (como o Tesouro Selic 2028 com SELIC + 0,0522%) e LCIs/LCAs com remuneração acima de 95% do CDI já oferecem boa vantagem, especialmente em prazos a partir de dois anos, quando o efeito do imposto de renda é menor”, aponta.

Patzlaff também comenta os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+ de longo prazo, que superam o CDI em cenários de curva de juros nominais elevada. "São indicados para quem pode manter o papel até o vencimento, já que sofrem com a marcação a mercado", alerta. Outra alternativa citada são as debêntures incentivadas, que têm isenção de IR e podem render CDI + spread, embora com liquidez reduzida.