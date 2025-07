Estes são os três melhores investimentos em renda fixa para julho

O Itaú BBA divulgou um relatório com as melhores opções de renda fixa para julho de 2025. A recomendação vem após a decisão do Banco Central, no mês passado, de elevar a taxa Selic para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. A alta dos juros reforça a atratividade dos títulos de renda fixa, que oferecem rentabilidade elevada com menor exposição ao risco.

De acordo com o casa, o atual cenário justifica três mensagens principais para os investidores. A primeira é que a inflação mais baixa no longo prazo favorece papéis indexados ao IPCA com vencimentos superiores a cinco anos. A segunda é que a desaceleração econômica pode ser um catalisador para a queda dos juros reais, beneficiando papéis mais longos.

Por fim, a terceira é que a incerteza fiscal e política ainda recomenda manter parte da carteira em títulos pós-fixados.

Melhores opções de renda fixa para investir

Entre os melhores investimentos de renda fixa para julho, o Itaú BBA destaca o Tesouro Selic 2028, que paga Selic + 0,0522% ao ano. "A perspectiva de manutenção da taxa Selic em 15,0% a.a. ao longo deste segundo semestre reforça a rentabilidade dos títulos pós-fixados", afirma o relatório. A recomendação é voltada para investidores com horizonte de até dois anos.

Outra sugestão é o Tesouro Prefixado 2028, com taxa de 13,44% ao ano. O banco acredita que, mesmo após a compressão das curvas em junho, os prefixados de médio prazo permanecem atrativos. "A precificação de que a taxa Selic se manterá em patamar ao redor de 15% a.a. em 2025 gera atratividade aos títulos prefixados de prazo intermediário", destaca o BBA.