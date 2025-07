XPML11 anuncia lucro 46,28% maior; veja o que impulsionou o resultado

Assim, a receita total apurada pelo FII XPML11 atingiu R$ 67,475 milhões. A maior parte desse montante, R$ 62,296 milhões, foi proveniente de receitas imobiliárias.

O fundo ainda obteve R$ 2,24 milhões por meio de investimentos em outros fundos imobiliários e R$ 857,1 mil em rendimentos de renda fixa. As despesas do período somaram R$ 8,781 milhões.

Apesar disso, foi mantida a distribuição de dividendos do XPML11 em R$ 52,183 milhões, valor que foi pago aos cotistas no dia 25 de junho. Esse montante equivale a R$ 0,92 por cota.

Além disso, o fundo encerrou maio com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente R$ 0,93 por cota, considerando também os ativos detidos integralmente pelo fundo, ou seja, o FII Internacional Guarulhos e o NeoMall FII, que representam participações nos shoppings Internacional Guarulhos e Grand Plaza, respectivamente.

Indicadores operacionais dos ativos do XPML11

O fundo imobiliário XPML11 também apresentou avanços relevantes de indicadores de desempenho operacional, com as vendas por metro quadrado (vendas/m²) atingindo R$ 1.690, com crescimento de 1,8% frente ao mesmo mês do ano anterior.