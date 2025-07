Dólar hoje: moeda norte-americana dispara mais de 2% após tarifas de Trump

O dólar hoje iniciou as negociações em forte alta, enquanto os investidores repercutem a imposição de uma tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil aos Estados Unidos. Por volta das 9h08, a moeda norte-americana disparava 2,07% diante do real, negociada em R$ R$ 5,6174 na venda.

Caso o dólar encerre o dia neste patamar, este será o maior valor da moeda norte-americana diante do real em mais de um mês. Na semana passada, a divida estadunidense despencou para a casa dos R$ 5,40 e acumulou baixa de 0,44% em cinco pregões.

O dólar vai subir?

As tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump devem pressionar o mercado brasileiro ao longo desta quinta-feira e seguir repercutindo nos próximos dias. De acordo com Marcelo Bolzan, planejador financeiro e sócio da The Hill Capital, o cenário vai refletir diretamente na cotação do dólar.

“O mercado consumidor americano é o maior do mundo e deixar de vender para o maior mercado consumidor do mundo é bem ruim. A expectativa é que a gente exporte menos. Consequentemente, o nosso PIB pode ser menor. E estamos falando de um reflexo imediato. Outra grande preocupação em um cenário como esse é em relação ao dólar, que vai sim subir. Isso pode ser traduzido em mais inflação”, avalia ele.

Além das movimentações já anunciadas, os investidores devem acompanhar ainda alguns outros aspectos que podem agitar ainda mais o mercado. De acordo com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, e João Arthur Almeida, CIO da Suno Wealth, os dois principais desdobramentos que devem estar no radar do mercado são: