Corrida por debêntures com isenção leva fundos a recorde de captação

A proposta do governo de revogar a isenção fiscal para debêntures incentivadas provocou uma verdadeira corrida de investidores em busca desses papéis, o que resultou em uma captação recorde nos fundos de infraestrutura em junho. No mês, essas estruturas arrecadaram R$ 10,4 bilhões ? maior volume desde outubro de 2023. O mercado secundário também mostrou forte movimentação, com R$ 95 bilhões em negociações no total, sendo R$ 37 bilhões apenas em debêntures incentivadas, o maior valor desde o início da série histórica, em 2023.

O temor de que os papéis passem a ser tributados fez com que investidores antecipassem aplicações, na tentativa de garantir a manutenção do benefício fiscal. Como consequência direta do aumento da demanda, os spreads (a diferença entre a remuneração das debêntures e a dos títulos públicos) caíram ainda mais e chegaram a ficar negativos. Em junho, a mediana dos papéis incentivados passou a pagar seis pontos-base abaixo da NTN-B, 18 pontos abaixo do registrado em maio.

Além do aumento nas negociações no mercado secundário, as emissões também aceleraram de forma significativa. O volume de lançamentos saltou de R$ 38,9 bilhões em maio para R$ 65 bilhões em junho. A expectativa é que o movimento continue até o fim do ano, já que as aplicações feitas até dezembro ainda devem manter a isenção fiscal.

Gestores ganham tempo para alocar com cautela

Para o head de crédito privado da Drys Capital, Paulo Machado, os gestores não devem ceder à pressão para alocar rapidamente os recursos captados, mesmo diante da corrida atual por ativos incentivados. Segundo ele, a Lei 12.431 oferece flexibilidade importante na composição da carteira de fundos de infraestrutura, inclusive em casos de grandes captações.