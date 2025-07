Banco do Brasil afunda e Safra aposta em Bradesco

O Safra acaba de divulgar seu relatório com as projeções para o segundo trimestre dos principais bancos brasileiros, e as perspectivas não são boas para o Banco do Brasil (BBAS3). Segundo os analistas da instituição, o lucro do banco estatal deve cair 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a R$ 4,65 bilhões. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) deve despencar para 10,3%.

"Acreditamos que o BB deve reportar resultado abaixo das expectativas, oriundo de perdas na carteira de crédito para pequenos e médios empreendedores", afirma a equipe do Safra, liderada por Daniel Vaz. O banco já havia decepcionado os investidores no primeiro trimestre, com a pressão vinda do segmento agro. Agora, segundo o relatório, o problema se agrava com a deterioração do crédito corporativo.

"O crédito corporativo já era um ponto de atenção, mas destacamos o novo índice de inadimplência acima de 30 dias divulgado pelo BB, que mostrou um forte aumento no 1T e pode estar migrando para inadimplência acima de 90 dias no segundo trimestre", alertam os analistas. O banco também deve ver as provisões para perdas saltarem de R$ 10,2 bilhões para R$ 14 bilhões, pressionando ainda mais os resultados.