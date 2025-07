Semana Internacional: como investir no exterior de forma segura e rentável

Com um cenário internacional em transformação política e econômica, os investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades no exterior, mas também surgem dúvidas do que pode acontecer no futuro. Por isso, o Suno Notícias realiza, de 14 a 18 de julho, a Semana Temática Internacional.

Serão cinco dias de conteúdos exclusivos sobre tendências globais, com foco em ETFs, moedas, diversificação e estratégias para investimento internacional para 2025.

A iniciativa conta com o apoio das gestoras Itaú Asset, Investo e Global X, e inclui matérias no portal, vídeos, newsletters e uma mesa redonda no YouTube com especialistas do mercado.

O objetivo da Semana Temática Internacional do Suno Notícias é fazer com que os investidores tenham acesso a informações relevantes para quem deseja posicionar melhor sua carteira em um contexto de grandes mudanças mundo afora.