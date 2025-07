Eztec (EZTC3) e setor de construção: saiba se é hora de investir e quais indicadores olhar

As ações da Eztec (EZTC3) estão entre as mais acompanhadas do setor de construção na B3. Nos últimos 12 meses, os papéis acumulam queda de cerca de 9%, o que desperta o interesse de investidores em busca de oportunidades.

Mesmo com a taxa Selic mantida em 15% ao ano, o mercado projeta que este seja o ponto mais alto do atual ciclo. A expectativa de corte nos juros tem provocado alívio nos contratos futuros, o que beneficia principalmente empresas de construção e varejo. Ainda assim, o cenário segue bastante desafiador, e muitos investidores continuam cautelosos com as ações de construtoras.

Vale a pena investir em EZTC3?

De acordo com o analista CNPI da Suno, João Daronco, o setor de construção possui boas oportunidades. Afinal, diversos nomes do segmento estão descontados. No entanto, ele destaca que investir nos papéis de empresas como Eztec apenas por conta da queda da curva de juros é um erro.

"Se você quer ganhar dinheiro com os juros caindo, não compra EZTEC ou qualquer outra do setor. Compra juros", diz.