O dólar ainda manda? O papel da moeda norte-americana nos investimentos globais

Ele também enxerga um aumento em ouro, commodities e criptoativos. "Além disso, ativos alternativos contra instabilidades globais monetárias e inflação, como energia, imobiliário e private equity", afirma.

Qual o papel do ouro, criptoativos e stablecoins?

De acordo com Beys, esses ativos cumprem papéis distintos. "O ouro é recomendado para um cenário de inflação, crises geopolíticas e monetárias, é um ativo confiável, sem risco de crédito ou soberania de qualquer país", diz ele.

Os criptoativos, por sua vez, assumem um papel de disrupção, uma reserva de valor digital e capacidade de transação fora de sistemas tradicionais. Porém, com alta volatilidade. "E as stablecoins funcionam como um elo entre as criptos e as finanças tradicionais", diz ele. "São uma moeda digital para pagamentos, mas possuem limites relacionados à solvência e regulação", explica.

Siqueira concorda que o ouro é uma forma clássica de proteção contra a desvalorização do dólar. Agora, porém, ele divide espaço com as criptomoedas. "A função de reserva de valor normalmente é citada como uma função mal desempenhada pelo dólar, e o bitcoin serviria para suprir essa necessidade", afirma.

Há risco de fragmentação monetária global?

Apesar das narrativas que apontam para o enfraquecimento do dólar, os especialistas não veem risco iminente. "O dólar ainda é dominante e funcional, sem previsibilidade de que essa dominância esteja ameaçada", afirma Beys."