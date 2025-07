Ibovespa acima de 140 mil? Apesar da queda recente, indicador deve voltar a subir

O Ibovespa pode encerrar o ano acima dos 140 mil pontos, de acordo com um relatório divulgado pelo Bank of America (BofA) nesta semana. A projeção é baseada em pesquisa com gestores da América Latina, que seguem otimistas mesmo após a sequência de quedas recentes no índice.

De acordo com o relatório, 83% dos entrevistados acreditam que o principal índice da bolsa brasileira terminará o ano acima desse patamar. O número indica indica um salto na confiança dos gestoras sobre o Ibovespa em relação à pesquisa anterior, feita em junho, quando esse número era de 66%.

O Ibovespa vai subir?

Mesmo após uma sequência de sete quedas consecutivas no início de julho, a maior parte dos gestores consultados pelo BofA mantém visão otimista sobre o desempenho do índice.

Mais da metade dos gestores (57%) disse acreditar que investidores já estão adicionando posições ao longo do segundo semestre deste ano, antecipando os desdobramentos eleitorais de 2026. Outros 18% esperam esse movimento somente no início do ano que vem. O Brasil também deve ganhar espaço em relação ao México nas carteiras dos fundos da região, segundo o levantamento.

Projeções para o dólar e Selic

Além do desempenho da bolsa, o relatório do BofA também trouxe estimativas para a cotação do dólar e a taxa básica de juros. A projeção do banco para o dólar no fim de 2025 é de R$ 5,45, abaixo dos R$ 5,65 projetados por analistas do mercado no último Boletim Focus.