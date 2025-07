XP promove maior evento de investimentos do mundo com presença de Arnold Schwarzenegger

A Suno está confirmada na Expert XP 2025!

A Suno está confirmada como uma das participantes da Expert XP 2025. A empresa levará ao evento sua proposta de valor para o mercado financeiro, que inclui desde sua plataforma de assinaturas até os produtos oferecidos pela gestora Suno Asset.

Também está confirmada a participação de Marcos Baroni, Head de Fundos Imobiliários da Suno Research. O professor estará presente na sexta-feira (26), às 13h30, no painel "Qual o futuro dos FIIs?".

Após o painel, Baroni também estará disponível para conversar com os visitantes e entusiastas do mercado, reforçando o compromisso da Suno com educação financeira e proximidade com os investidores.

Outros destaques da programação

A abertura oficial será na sexta-feira (25), com Guilherme Benchimol e Thiago Maffra, fundadores da XP. Logo em seguida, o destaque internacional do dia: o ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental Al Gore participa de um painel sobre crise climática e o papel dos mercados na transição verde. Ainda na parte da manhã, o presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, lidera um debate sobre inteligência artificial e a reinvenção das empresas com executivos da Dell e da XP.