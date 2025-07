BTG crava: essas são as ações de varejo que devem disparar nos próximos meses

Essas empresas vêm se beneficiando da resiliência do consumo e da alavancagem operacional. "O desempenho recente pressionou as ações, mas seguimos vendo margem para recuperação significativa na segunda metade do ano", diz o relatório.

Além dessas, o banco também mantém recomendação positiva para Azzas, Smartfit e Mercado Livre. Segundo os analistas, mesmo com as altas taxas de juros, essas companhias têm mostrado boa execução e potencial de crescimento sustentado.

BTG aponta recuperação no segundo semestre

Mesmo com o aumento do prêmio de risco do setor ? que subiu de 3,5% para 4,7% ?, o BTG projeta crescimento de 9% na receita líquida e 12% no EBITDA das empresas no segundo trimestre. O lucro consolidado deve avançar de R$ 1,2 bilhão (2T24) para R$ 1,3 bilhão em 2025.

"O momento ainda é a variável-chave. Em nossa visão, papéis como Renner, C&A, Track&Field e Vivara oferecem o melhor risco-retorno neste cenário de incerteza", conclui a equipe de análise do BTG Pactual.