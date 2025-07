Como diversificar investimentos em um mundo incerto?

Flávio Vegas, da Global X ETFs, destaca que a diversificação global sempre fez sentido. Contudo, antigamente, o investidor comum não tinha acesso a esses investimentos como tem atualmente, com ETFs e BDRs oferecidos na B3.

"Hoje, não faz sentido um investidor completo não ter exposição aos maiores mercados do mundo. O Brasil representa cerca de 1% da capitalização global de ações."

Quais são os caminhos mais acessíveis para investir internacionalmente?

Hoje, existem pelo menos quatro rotas principais para investir globalmente:

ETFs internacionais listados na B3: permitem acessar setores e geografias globais, com negociação em reais e custódia local.

BDRs (Brazilian Depositary Receipts): recibos de ações estrangeiras negociados na bolsa brasileira.

Fundos de investimento com mandato global: oferecidos por diversas gestoras, inclusive em plataformas de bancos.

Corretoras com acesso internacional: como Avenue, Nomad ou Inter Global, que permitem a compra direta de ativos no exterior.

"Mesmo sem abrir conta fora, o investidor já consegue se expor ao mercado global pela B3, com produtos simples e bem regulados", diz Iglesias. Vegas complementa: "Hoje você pode investir nas maiores empresas do mundo direto do seu home broker, com poucos cliques."