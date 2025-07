Fundos de ações revelam estratégias em meio às incertezas; entenda o cenário

A inflação brasileira desacelerou em junho, com o IPCA subindo 0,24%, mas segue acima do teto da meta e pressiona as decisões do Banco Central, que optou por manter a Selic em 15%. Diante disso, gestoras de fundos de ações continuam adotando uma abordagem cautelosa, priorizando carteiras voltadas à economia doméstica, com foco em empresas resilientes e com fundamentos sólidos.

A estratégia, que já vem sendo praticada por casas como Fator e AZ Quest, tem como base a leitura de que, em um cenário de inflação ainda resistente, fiscal fragilizado e incerteza externa, vale mais apostar na qualidade dos ativos do que em grandes tendências macroeconômicas.

Seletividade defensiva, inflação no radar e foco no mercado local

No fundo Fator Absoluto FIC FIA, o primeiro semestre fechou com alta acumulada de 25%, bem acima do Ibovespa (+15,4%), impulsionado principalmente por papéis ligados à economia doméstica. Os destaques positivos vieram de setores como infraestrutura (Marcopolo), bancos (BTG, Bradesco) e consumo (Mercado Livre, Track&Field e Lojas Renner).

A gestora segue com postura conservadora. "As taxas de juros de curto prazo e as curvas de juro real embutem perspectiva de esfriamento da economia, o que nos mantém cautelosos", destaca o relatório.