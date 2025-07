Totvs (TOTS3) compra empresa de software por R$ 3,05 bilhões; veja detalhes

A Totvs (TOTS3) anunciou nesta terça-feira (22) a aquisição da Linx Participações S.A., controlada pela StoneCo, por R$ 3,05 bilhões. A operação envolve a compra de 100% das ações da empresa.

O valor poderá ser ajustado de acordo com a posição de caixa e dívida líquida da Linx, mas não prevê pagamento complementar. A Totvs pretende financiar o negócio com recursos próprios e dívida ainda a ser contratada.

De acordo com a companhia, a transação está alinhada à estratégia de aumentar a relevância junto aos clientes do varejo.

A Totvs destacou ainda que a complementaridade entre os portfólios e a capilaridade da operação devem ampliar os ganhos para os varejistas.

Conheça a empresa comprada pela Totvs

A Linx é referência em soluções de software para gestão no varejo. Em 2024, registrou receita total de R$ 1,145 bilhão, com alta de 0,6% na comparação anual. A receita recorrente chegou a R$ 1,048 bilhão, avanço de 3,3%. Já o Ebitda ajustado foi de R$ 239 milhões, crescimento de 12% no mesmo período.