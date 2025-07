Temporada de balanços: o que esperar dos resultados das empresas?

O que esperar dos resultados 2T25?

Malek Zein, analista da Eleven, afirma que o Brasil vem crescendo seu PIB há três anos, impulsionado sobretudo por crédito e gastos públicos. Diante dessa alavancagem, diz ele, os resultados das empresas vêm sendo muito bons, mas esse cenário pode estar perto do fim.

“Os balanços do 2T25 ainda devem refletir um pouco esse panorama, com uma deterioração esperada a partir da próxima temporada. O último dado de IBC-BR já mostra isso, e os dados de varejo começaram a desacelerar. Então esperamos uma temporada ainda boa, mas já está todo mundo olhando para uma piora a partir do segundo semestre”, afirma.

O Morgan Stanley projeta um segundo trimestre de 2025 com resultados fracos, em dólares, para as empresas brasileiras. A estimativa do banco é de queda de 1% na receita, recuo de 11% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) e crescimento de 31% no lucro líquido, número que cai para -1% se excluirmos a Petrobras (PETR3; PETR4).

Já o Santander trabalha com números em reais e prevê, na comparação anual, um aumento médio de 9% na receita líquida, queda de 1% no Ebitda e crescimento de 58% no lucro líquido para o 2T25. Para os setores domésticos, o banco estima crescimentos de 11% na receita líquida, 14% no Ebitda e 5% no lucro líquido.

Na análise de balanços do segundo trimestre, a instituição destaca que a economia brasileira seguiu resiliente no segundo trimestre, mas começa a dar sinais de desaceleração. Após um crescimento de 1,4% no PIB no 1T25 (puxado pelo setor agrícola), a projeção da equipe macro é de alta de apenas 0,4% no 2T25.