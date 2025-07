Vale a pena investir em Gerdau (GGBR4)? Saiba qual é a avaliação da XP

As ações da Gerdau (GGBR4) lideram as altas do Ibovespa nesta quinta-feira (24), após a divulgação de um relatório da XP. A corretora reiterou a recomendação de compra para os papéis e elevou o preço-alvo da ação para R$ 23,00, o que representa um potencial de valorização de 34% em relação à cotação atual.

No relatório divulgado nesta manhã, a XP destacou que as ações da Gerdau são a principal escolha da casa dentro do setor de Metais e Mineração.

Segundo os analistas da casa, o ano de 2025 deve marcar uma virada na geração de caixa da empresa, com uma expectativa de aumento expressivo no fluxo de caixa livre (FCF). Para a XP, esse potencial de geração de caixa ainda não está refletido no preço atual da ação.

Vale a pena investir em Gerdau?

Um dos principais pilares da tese de investimento da XP está no desempenho da operação norte-americana da companhia. A unidade deve continuar registrando bons resultados, apoiada por tarifas que protegem o mercado interno dos Estados Unidos e por uma demanda doméstica consistente.