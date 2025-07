Usiminas (USIM5): ações caem após balanço abaixo do esperado

As ações da Usiminas (USIM5) estão recuando nesta sexta-feira (25), após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Os papéis da siderúrgica operam em baixa, em contramão aos ganhos do Ibovespa nos primeiros minutos da sessão.

O desempenho negativo reflete o mau humor dos investidores em relação aos números apresentados pela companhia. De acordo com um relatório divulgado pelo Bradesco BBI, o balanço da Usiminas veio mais fraco do que o esperado.

Resultados da Usiminas (USIM5)

No segundo trimestre de 2025, a Usiminas registrou lucro líquido de R$ 128 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 100 milhões apurado no mesmo período do ano anterior. O número veio acima da projeção do consenso LSEG, que estimava lucro de R$ 86,57 milhões.

O Ebitda ajustado somou R$ 408 milhões no trimestre, avanço de 65% na comparação anual. No entanto, ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de R$ 517,36 milhões. A margem Ebitda ajustada ficou em 6%, aumento de 2,3 pontos percentuais frente ao 2T24.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 56 milhões, uma melhora de 72% em relação às perdas registradas no segundo trimestre de 2024. A dívida líquida encerrou o período em R$ 1,046 bilhão, alta de 5% na comparação anual.