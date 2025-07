BTG Pactual (BPAC11) compra operações do HSBC no Uruguai por quase R$ 1 bi; entenda

A operação será liderada por Rodrigo Goes, sócio do BTG responsável pela atuação fora do Brasil. Em entrevista à Reuters, Goes destacou que o movimento está alinhado com a estratégia de crescente diversificação de receita para o resto da América Latina.

Ele também destacou o contexto da transação. "Foi uma transação muito interessante, muito oportunista. O HSBC está saindo da América do Sul, vendeu seus ativos no Brasil, mais recentemente vendeu na Argentina e agora decidiu vender no Uruguai. Acabamos comprando com um preço que consideramos muito atraente", explicou ele.

BTG (BPAC11) amplia presença no exterior

A aquisição no Uruguai se soma a outros movimentos recentes de expansão internacional do banco. Em 2023, o BTG concluiu a compra do FIS Privatbank, em Luxemburgo, e criou o BTG Pactual Europe. O banco também comprou o M.Y. Safra nos Estados Unidos e mantém escritórios em Miami, Nova York, Portugal, Espanha e Reino Unido.

Na América Latina, além do Brasil, o BTG está presente no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina. A região já representa cerca de 12% das receitas do banco e aproximadamente 20% da carteira de crédito corporativa.

Segundo Goes, a unidade uruguaia deve ficar entre as três maiores operações do banco na América Latina, excluindo o Brasil. Ficarão à frente apenas as unidades do Chile e da Colômbia.

O executivo também comentou sobre os planos futuros. O BTG aguarda licença para operar como banco no Peru e segue analisando oportunidades no México e na Argentina.

Conheça as operações adquiridas no Uruguai