O que esperar dos Fundos Imobiliários para os últimos meses do ano?

Já para os fundos de crédito, o cenário continua positivo. A combinação de taxas elevadas e isenção de imposto de renda mantém o apelo desses ativos. "Acreditamos que o setor de papel deve apresentar ganhos mais rápidos neste semestre, especialmente com a possível queda da Selic", pontua Rodrigo Possenti, Head de fundos imobiliários do Fator, dos FIIs VRTA11, VRTM11, OUJP11 e do Fiagro OIAG11.

Na avaliação da RBR, mesmo diante da valorização recente do IFIX, ainda há espaço para oportunidades de descontos. "O índice segue negociando com mais de 10% de desconto sobre o valor patrimonial e um dividend yield médio de 13,5% ao ano. Os fundamentos operacionais continuam saudáveis, com vacância controlada e reajustes nos aluguéis", afirma a casa.

“O ambiente ainda exige seletividade e disciplina, mas há boas oportunidades, especialmente em fundos descontados com ativos de qualidade e gestão ativa”, comenta a gestora dos fundos PULV11, TOPP11, RBRY11 e RPRI11.

Fundos imobiliários: logística, crédito e shoppings seguem entre os setores mais promissores

O setor logístico permanece como uma das teses mais fortes entre as gestoras. Além da baixa vacância, o crescimento do e-commerce e a demanda por galpões de qualidade mantêm os ativos aquecidos. "Os fundos logísticos seguem beneficiados por uma demanda estrutural. Os preços de locação continuam em alta, e a vacância está entre as menores da história", destaca a RBR.

O setor de crédito imobiliário também segue no radar. Para a AZ Quest, os fundos de CRIs continuam atrativos, enquanto o Fator projeta que esse segmento será o primeiro a reagir a um eventual ciclo de queda dos juros. "Os fundos de papel acompanham de perto as expectativas de inflação e taxa Selic. Se os cortes vierem, veremos uma resposta rápida", comenta Possenti.

Outro setor que deve ganhar fôlego no segundo semestre é o de shoppings. Segundo a RBR, esses fundos ainda negociam com desconto médio de cerca de 19% sobre o valor patrimonial, mesmo com melhora consistente nos indicadores operacionais, como vendas e fluxo de clientes.