Telefônica (VIVT3): após lucro bilionário no 2º trimestre, vale a pena investir?

Segundo o BTG Pactual, a receita de serviços cresceu 7,5% ano a ano, impulsionada pelo bom desempenho tanto da área móvel quanto do segmento fixo. O banco também observou um aumento nos investimentos: o Capex ficou em R$ 2,4 bilhões e as despesas com leasing subiram 33% no ano.

A XP reforçou a resiliência dos indicadores operacionais da Telefônica. O ARPU móvel atingiu R$ 31,1, alta de 5,1%, e o churn do FTTH foi de 1,46%, o menor nível da série histórica. Já o Goldman Sachs destacou que cerca de 61% dos 7,4 milhões de assinantes FTTH da companhia possuem também planos móveis da Vivo, com 2,9 milhões integrados no plano Vivo Total.

Vale a pena investir em VIVT3?

Após a divulgação do balanço, algumas casas de análise mantiveram visão positiva sobre as ações VIVT3. A XP reiterou recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 36, o que representa um potencial de valorização de 17,9% sobre a cotação atual. "O forte desempenho nas receitas de serviços reforça nossa visão positiva sobre a Vivo, apoiada por seu portfólio de alta qualidade", disse a casa.

O BTG Pactual também manteve recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 31, enquanto o Goldman Sachs estabeleceu preço-alvo de R$ 32 por ação, ou US$ 11,40 para os ADRs da companhia nos próximos 12 meses.