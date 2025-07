Santander (SANB11) reporta lucro líquido de R$ 3,6 bilhões, mas fica abaixo do esperado

Na margem financeira bruta, que considera as operações que rendem juros, o banco registrou R$ 15,4 bilhões, alta de 4,4% em 12 meses. A margem com clientes, que reflete diretamente o crédito concedido, foi de R$ 16,1 bilhões, representando avanço de 11,3% no ano, acima das projeções do BofA, que esperava R$ 14,5 bilhões.

No entanto, a carteira de crédito ampliada do Santander apresentou comportamento misto: cresceu 1,5% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas caiu 1% ante os primeiros três meses deste ano. O banco atribui parte desse recuo a uma postura mais conservadora na concessão de crédito.

Em receitas com prestação de serviços, houve crescimento de 0,4% no ano, com destaque para cartões. Sem os efeitos da reclassificação de receitas exigida pela Resolução CMN nº 4.966/21, o crescimento teria sido de 3%.

Expectativas do mercado sobre o balanço

O resultado do Santander veio em linha com o que algumas casas de análise já previam, embora o lucro tenha ficado abaixo do consenso da Bloomberg. A XP Investimentos estimava que o banco apresentaria uma leve alta na inadimplência, mantendo as provisões em patamar elevado, além de prever queda trimestral de mais de 1% na receita líquida com juros, apesar da alta de 7% no ano.

A Genial Investimentos alertava que o crescimento da carteira de crédito poderia ficar abaixo da média do sistema financeiro, devido à cautela do banco na concessão de crédito, além de impactos da valorização do real sobre a carteira em moeda estrangeira e do IOF em operações de risco sacado.