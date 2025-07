Entenda por que as ações do Bradesco (BBDC3) oscilam após lucro bilionário

Apesar da boa performance em lucro e receitas, o próprio balanço apontou para alta na inadimplência, explicada pelo maior comprometimento de renda das famílias diante dos juros elevados e operações emergenciais de crédito.

Além disso, as despesas operacionais avançaram 9,9% em um ano, para R$ 15,9 bilhões, movimento associado também a itens não recorrentes ligados à Cielo e ao Banco John Deere.

Por que as ações BBDC3 estão oscilando?

Na manhã desta quinta-feira, as ações BBDC3 estão oscilando em meio ao recuo de cerca de 1% do Ibovespa, após a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 15% ao ano. Dessa forma, o cenário macroeconômico, junto à cautela dos investidores com alguns pontos do balanço do banco, podem estar contribuindo para o comportamento do mercado em relação aos papéis do banco.

De acordo com um relatório do BB Investimentos, entre os pontos de atenção do balanço do Bradesco, houve pressão na margem com o mercado, que caiu 37% em relação ao trimestre anterior, impactada pela abertura da curva de juros.

O relatório também citou o aumento do custo do crédito, de 3,0% para 3,2%, influenciado pela maior exposição ao varejo e aos segmentos massificados. Outro ponto foi a alta das despesas operacionais, que cresceram tanto na comparação trimestral (5,9%) quanto anual (9,9%), em parte por gastos extraordinários relacionados a aquisições recentes.