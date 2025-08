Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR4) divulgam resultados nesta semana; confira o calendário de balanços

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 continua nesta semana, com algumas das principais companhias do Ibovespa divulgando seus balanços trimestrais. Entre os destaques, estão Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), que devem movimentar o mercado com a divulgação de seus números.

Além dessas gigantes, empresas como Embraer (EMBR3), B3 (B3SA3) e Klabin (KLBN11) também apresentam seus resultados do segundo trimestre.

No caso do Itaú, que divulga seus dados na terça-feira (5), a expectativa é alta, já que a instituição é considerada pelos analistas o grande destaque entre os grandes bancos na temporada. Para a Petrobras, que publica o balanço na quinta-feira (7), a atenção do mercado se volta especialmente para a definição do montante de dividendos.

Temporada de balanços: calendário da semana

A semana começa com divulgações nesta segunda-feira (4), incluindo BB Seguridade (BBSE3) e Copasa (CSMG3). Na terça-feira (5), além do Itaú, nomes como Embraer (EMBR3), Pão de Açúcar (PCAR3), Klabin (KLBN11) e Prio (PRIO3) também apresentam seus resultados.

Na quarta-feira (6), é a vez de companhias como Braskem (BRKM5), Eletrobras (ELET3), Suzano (SUZB3) e Totvs (TOTS3) divulgarem números. Já na quinta-feira (7), o destaque fica para a Petrobras, acompanhada por B3 (B3SA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Lojas Renner (LREN3), entre outras.