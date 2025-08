BTLG11 amplia lucro e informa sobre novas atualizações em sua carteira

Na gestão comercial, o fundo BTLG11 concluiu recentemente uma nova revisão contratual em seu ativo localizado em Jundiaí, abrangendo cerca de 10% da Área Bruta Locável (ABL) do imóvel.

Como resultado dessa renegociação, houve um reajuste de 31% no valor do aluguel. Essa iniciativa reforça a estratégia da gestão em alinhar os contratos aos preços de mercado e explorar o potencial de valorização de seu portfólio.

Até o momento, aproximadamente 80% da ABL desse ativo já foi revisada, com ganho médio de 20%, ou seja, impactou positivamente a reavaliação patrimonial.

Atualizações mais importantes do mês sobre o portfólio do BTLG11

O portfólio do fundo imobiliário BTLG11 passou por uma nova análise patrimonial conduzida pela consultoria Cushman & Wakefield. O levantamento indicou uma valorização média de 3,32% nos imóveis, com destaque para os ativos de Embu, que registrou 11,5%, e Jundiaí, com valorização de 7,9%.

Em relação às novas movimentações de ativos, o FII BTLG11 já havia comunicado em julho o recebimento de R$ 13,9 milhões, correspondentes à primeira parcela da venda do imóvel BTLG Campinas.