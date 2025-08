Itaú Unibanco (ITUB4) anuncia nova rodada de proventos: veja valores e quem vai receber

Somando os dois pagamentos, os acionistas receberão R$ 0,592875 líquidos por ação no dia 29 de agosto.

Dividendos do Itaú (ITUB4)

Por conta dos pagamentos recorrentes, as ações do Itaú continuam aparecendo entre as preferidas por investidores que buscam dividendos com regularidade. Segundo dados da plataforma Status Invest, o dividend yield das ações preferenciais está em 7,60% nos últimos doze meses.

No caso dos papéis ordinários (ITUB3), o percentual é ainda mais alto, com um dividend yield de 8,55%.

Resultados do Itaú Unibanco

O Itaú divulgou nesta terça-feira referentes ao segundo trimestre de 2025. O lucro líquido recorrente gerencial foi de R$ 11,5 bilhões, alta de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O número superou as projeções do mercado, que esperavam lucro de R$ 11,3 bilhões, segundo dados da LSEG.