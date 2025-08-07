Gestora com mais de 30 ETFs conta como lucrar investindo no exterior
Investir no exterior se torna uma estratégia cada vez mais atrativa para aqueles que buscam diversificar suas carteiras.
A Global X ETFs, gestora especializada em ETFs temáticos e globais, apresenta uma abordagem que permite acesso a empresas em diferentes regiões e setores, sem restrições geográficas. Tudo isso investindo diretamente do Brasil, de forma fácil, pela B3.
Flávio Vegas, especialista de produtos da Global X ETFs, compartilha detalhes sobre como os investidores podem lucrar ao explorar essas oportunidades.
De acordo com Vegas, “o diferencial da abordagem da Global X ETFs é fornecer diversificação e acesso a temas diferenciados”.
Flávio também aborda os benefícios do investimento global. “O principal benefício é a diversificação,” afirma, ressaltando que “investir em diversas empresas de países diferentes expõe os investidores a mercados diversificados e receitas em diversas moedas”.
Essa abordagem pode ser particularmente vantajosa em períodos em que “a economia local não está indo bem” e “o mercado internacional está performando”.
Adicionalmente, os ETFs temáticos oferecem vantagens ao abordar nichos que muitas vezes não são incluídos em índices amplos. Isso proporciona aos investidores uma nova gama de opções e potencial de retorno.
Para Global X ETFs, alguns setores podem melhorar ainda mais os ganhos de quem investe no exterior
Quando questionado sobre quais setores apresentam grandes oportunidades de crescimento, Vegas menciona temas como Inteligência Artificial (IA), robótica, infraestrutura e data centers. Ele observa que “o avanço exponencial de tecnologias como a IA ocorreu a uma velocidade muito maior do que a infraestrutura necessária para suportá-las”.
Essa assimetria faz com que os data centers desempenhem um papel importante no cenário atual, especialmente porque “toda essa infraestrutura demanda bastante energia elétrica”, sublinha.
O futuro dos ETFs temáticos, segundo Vegas, parece promissor. “Os ETFs temáticos têm espaço na carteira de qualquer investidor“, argumenta.
Ele acredita que esses produtos oferecem uma forma eficiente de se expor a temas específicos, superior a investir em índices amplos.
Além disso, ele identifica tendências que devem moldar o setor nos próximos anos, como a Inteligência Artificial e a transição energética, com foco em energia nuclear por ser uma fonte energética limpa e eficiente.
Vários ETFs para diferentes tendências do mercado
Para aqueles interessados em explorar essas tendências, Flávio comenta sobre alguns ETFs da Global X. O BOTZ39 foca em empresas de Robótica e IA, enquanto o BAI39 é voltado para empresas de Inteligência Artificial.
Já o PAVE (BPVE39) investe em infraestrutura dos EUA, e o DTCR39 está ligado a empresas de Data Centers e infraestrutura digital. Ele também menciona o BURA39, que investe em empresas relacionadas à mineração de urânio.
Ao considerar as variadas opções de investimento, Flávio Vegas conclui que entender o mercado de ETFs temáticos pode oferecer aos investidores não apenas proteção, mas também oportunidades significativas de ganho.
Quem é a Global X ETFs?
Com sede em Nova York, a Global X ETFs foi fundada em 2008 com a missão de ouvir e orientar os seus clientes a investirem com sabedoria em soluções inexploradas, diferenciadas e inteligentes.
A empresa se coloca como "exploradores que buscam o novo no nosso dia a dia, e por isso nosso portfólio vai além de ETFs comuns".
Atualmente a Global X é uma multinacional com diversos profissionais pelo mundo e patrimônio de mais de $97 bi de dólares sob gestão em mais de 100 estratégias de ETFs.
