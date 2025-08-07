Gestora com mais de 30 ETFs conta como lucrar investindo no exterior

Flávio Vegas, especialista de produtos da Global X ETFs, compartilha detalhes sobre como os investidores podem lucrar ao explorar essas oportunidades.

De acordo com Vegas, “o diferencial da abordagem da Global X ETFs é fornecer diversificação e acesso a temas diferenciados”.

Flávio também aborda os benefícios do investimento global. “O principal benefício é a diversificação,” afirma, ressaltando que “investir em diversas empresas de países diferentes expõe os investidores a mercados diversificados e receitas em diversas moedas”.

Essa abordagem pode ser particularmente vantajosa em períodos em que “a economia local não está indo bem” e “o mercado internacional está performando”.

Adicionalmente, os ETFs temáticos oferecem vantagens ao abordar nichos que muitas vezes não são incluídos em índices amplos. Isso proporciona aos investidores uma nova gama de opções e potencial de retorno.

Para Global X ETFs, alguns setores podem melhorar ainda mais os ganhos de quem investe no exterior

Quando questionado sobre quais setores apresentam grandes oportunidades de crescimento, Vegas menciona temas como Inteligência Artificial (IA), robótica, infraestrutura e data centers. Ele observa que “o avanço exponencial de tecnologias como a IA ocorreu a uma velocidade muito maior do que a infraestrutura necessária para suportá-las”.