Petrobras (PETR4) aprova distribuição de dividendos bilionários; veja valores

A Petrobras (PETR4) divulgou na noite de quinta-feira (7) o balanço de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Junto à publicação, a companhia também anunciou a aprovação da distribuição de dividendos bilionários a seus acionistas.

O conselho de administração da Petrobras aprovou a remuneração de R$ 8,66 bilhões, a ser paga em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor equivale a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, com base no balanço de 30 de junho de 2025.

Dividendos da Petrobras

A remuneração aprovada será realizada em duas parcelas, programadas para os últimos meses do ano.

A primeira parcela, correspondente a R$ 0,33596205 por ação em JCP, será paga em 21 de novembro. Já a segunda parcela, com pagamento previsto para 22 de dezembro, será composta por R$ 0,20092175 em dividendos e R$ 0,13504029 em JCP.

As datas valem para os investidores que detiverem ações PETR4 ou PETR3 na B3 até 21 de agosto. No caso dos detentores de ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos), a data-base é 25 de agosto, com pagamentos previstos para 1º e 30 de dezembro.

Segundo a Petrobras, a distribuição dos proventos não compromete a sustentabilidade financeira da companhia.

Resultados da Petrobras (PETR4)

No segundo trimestre de 2025, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões do mesmo período de 2024.

O Ebitda ajustado somou R$ 52,3 bilhões no trimestre. Já a receita líquida da companhia alcançou R$ 119,1 bilhões entre abril e junho deste ano.

