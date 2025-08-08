Petrobras (PETR4) aprova distribuição de dividendos bilionários; veja valores

A Petrobras (PETR4) divulgou na noite de quinta-feira (7) o balanço de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Junto à publicação, a companhia também anunciou a aprovação da distribuição de dividendos bilionários a seus acionistas.

O conselho de administração da Petrobras aprovou a remuneração de R$ 8,66 bilhões, a ser paga em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor equivale a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, com base no balanço de 30 de junho de 2025.

Dividendos da Petrobras

A remuneração aprovada será realizada em duas parcelas, programadas para os últimos meses do ano.

A primeira parcela, correspondente a R$ 0,33596205 por ação em JCP, será paga em 21 de novembro. Já a segunda parcela, com pagamento previsto para 22 de dezembro, será composta por R$ 0,20092175 em dividendos e R$ 0,13504029 em JCP.