Petrobras (PETR4) acumula queda de 16% no ano: ainda vale a pena investir?

As ações da Petrobras (PETR4; PETR3) despencaram na última semana e acumularam queda de mais de 7% apenas na sexta-feira (8), após a divulgação do balanço do segundo trimestre de 2025. No acumulado do ano, os papéis da petrolífera já recuam mais de 16%.
O resultado trouxe desempenho operacional positivo, mas frustrou o mercado na parte financeira, com fluxo de caixa e dividendos abaixo do esperado. Ainda na semana passada, a Petrobras anunciou um pagamento de US$ 1,6 bilhão em dividendos ordinários, equivalente a um dividend yield de 2%, percentual que ficou abaixo das projeções de consenso.
No 2T25, a Petrobras reportou EBITDA ajustado de US$ 10,2 bilhões, em linha com o consenso, e lucro líquido de US$ 4,8 bilhões. Apesar disso, o fluxo de caixa operacional foi de US$ 7,5 bilhões, ante expectativa de US$ 8,2 bilhões. O capex atingiu US$ 4,1 bilhões, superando as projeções de US$ 3,8 bilhões e refletindo o avanço de projetos como a construção de FPSOs para o campo de Búzios.
De acordo com a XP, o trimestre foi "melhor operacionalmente, pior financeiramente", com ganhos vindos de maior produção e crack spreads no refino, mas prejudicado pela menor conversão de EBITDA em geração de caixa.
O UBS BB destacou que a produção de petróleo em julho atingiu 2,47 milhões de barris por dia, e a empresa espera encerrar 2025 no topo da faixa de projeção, de 2,3 milhões de barris por dia (±4%). No entanto, a administração indicou baixa probabilidade de dividendos extraordinários neste ano, priorizando o plano de investimentos de US$ 18,5 bilhões.
“A probabilidade de dividendos extraordinários este ano é muito baixa, sendo viável apenas em um cenário de excesso de caixa, combinado com a estratégia em andamento da companhia de maior realização de capex, crescimento da produção e expansão para novos negócios, como o GLP”, destaca o UBS.
O Itaú BBA avaliou que o resultado financeiro fraco reduz a previsibilidade para dividendos, elemento considerado essencial para a tese de investimento na estatal.
Além disso, o banco destacou que o conselho aprovou diretrizes para que a Petrobras volte a atuar no segmento de distribuição de GLP, movimento que exigirá atenção do mercado.
Apesar da reação negativa no curto prazo, algumas casas mantêm projeções positivas para PETR4. O UBS BB reiterou recomendação de compra e preço-alvo PETR4 de R$ 46,00 para o fim de 2025, considerando o potencial de crescimento de produção e eventual revisão positiva na curva de longo prazo.
O Itaú BBA manteve recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 43,00, e o BB Investimentos manteve visão neutra, projetando R$ 45,00 para 2026.
Entre os fatores que preocupam analistas estão a queda de 16% no preço do petróleo Brent nos últimos 12 meses, o aumento da oferta pela Opep+ e a perspectiva de superávit no segundo semestre, o que pode pressionar as cotações da commodity e, consequentemente, o desempenho da estatal.
Por outro lado, a Petrobras segue registrando redução no custo de extração, especialmente no pré-sal, que caiu 13,9% no trimestre, segundo o BB Investimentos. Essa eficiência operacional, aliada a volumes elevados, pode ajudar a sustentar a lucratividade no longo prazo.
