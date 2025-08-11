Petrobras (PETR4) acumula queda de 16% no ano: ainda vale a pena investir?

As ações da Petrobras (PETR4; PETR3) despencaram na última semana e acumularam queda de mais de 7% apenas na sexta-feira (8), após a divulgação do balanço do segundo trimestre de 2025. No acumulado do ano, os papéis da petrolífera já recuam mais de 16%.

O resultado trouxe desempenho operacional positivo, mas frustrou o mercado na parte financeira, com fluxo de caixa e dividendos abaixo do esperado. Ainda na semana passada, a Petrobras anunciou um pagamento de US$ 1,6 bilhão em dividendos ordinários, equivalente a um dividend yield de 2%, percentual que ficou abaixo das projeções de consenso.

Ações da Petrobras despencam após resultados

No 2T25, a Petrobras reportou EBITDA ajustado de US$ 10,2 bilhões, em linha com o consenso, e lucro líquido de US$ 4,8 bilhões. Apesar disso, o fluxo de caixa operacional foi de US$ 7,5 bilhões, ante expectativa de US$ 8,2 bilhões. O capex atingiu US$ 4,1 bilhões, superando as projeções de US$ 3,8 bilhões e refletindo o avanço de projetos como a construção de FPSOs para o campo de Búzios.

De acordo com a XP, o trimestre foi "melhor operacionalmente, pior financeiramente", com ganhos vindos de maior produção e crack spreads no refino, mas prejudicado pela menor conversão de EBITDA em geração de caixa.